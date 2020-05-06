شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة "مُسيَّرة" حوثية في مطارح نخلا بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، 06/أيار/2020، من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش أسقط الطائرة الحوثية، في أجواء "مطارح نخلا". Advertisements هذا واستخدمت مليشيا الحوثي بكثرة الطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة

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