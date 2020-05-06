الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجياً

أكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستتراجع تدريجياً لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه، داعية إلى إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة.

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