2020-05-06 | 17:22
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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "أنجيلا ميركل قررت الاستسلام، وأعطت الضوء الأخضر بشكل نهائي لعودة الدوري الألماني منتصف ايار الجاري".
وسيتم استئناف الدوري بشكل رسمي في النصف الثاني من شهر ايار الجاري، وستحدد غدًا الأندية تاريخ العودة وكيفية استكمال المباريات بالمواعيد.
جاء ذلك بعد اجتماع بين المستشارة الألمانية و16 رئيسًا من الولايات الفيدرالية.
وشددت الحكومة الألمانية على إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة وبدون جماهير، مع بروتوكول صحي صارم على جميع من يدخل الملعب ضمن أفراد وعناصر الفريقين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ميركل توافق على استئناف الدوري الالماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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