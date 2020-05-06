رسمياً.. ميركل توافق على استئناف الدوري الالماني

رياضة 2020-05-06 | 17:22 860 مشاهدة Advertisements أفادت تقارير صحفية ألمانية، أن الدوري الألماني للدرجة الأولى، سيعود بشكل رسمي في النصف الثاني من شهر أيار الجاري، بعد موافقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتوقف الدوري الألماني مثلما توقفت كرة القدم في معظم أنحاء العالم، منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "أنجيلا ميركل قررت الاستسلام، وأعطت الضوء الأخضر بشكل نهائي لعودة الدوري الألماني منتصف ايار الجاري".



وسيتم استئناف الدوري بشكل رسمي في النصف الثاني من شهر ايار الجاري، وستحدد غدًا الأندية تاريخ العودة وكيفية استكمال المباريات بالمواعيد. وسيتم استئناف الدوري بشكل رسمي في النصف الثاني من شهر ايار الجاري، وستحدد غدًا الأندية تاريخ العودة وكيفية استكمال المباريات بالمواعيد. جاء ذلك بعد اجتماع بين المستشارة الألمانية و16 رئيسًا من الولايات الفيدرالية. وشددت الحكومة الألمانية على إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة وبدون جماهير، مع بروتوكول صحي صارم على جميع من يدخل الملعب ضمن أفراد وعناصر الفريقين.



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