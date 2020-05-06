- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن جدول الامتحانات التمهيدية للدراسة الخارجية للعام الدراسي 2019 - 2020 للمراحل الدراسية كافة، فضلاً عن الدراستين العربية والكردية.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "من المقرر ان تبدأ الامتحانات النهائية التحريرية / الدور الاول المرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13/7/2020 لغاية يوم الثلاثاء الموافق 28/7/2020، اما الامتحانات الخاصة بالمرحلة المتوسطة فمن المقرر ان تبدأ يوم الاحد الموافق 12/7/2020 وتنتهي يوم الثلاثاء 28/7/2020 على ان يحتسب السبت ضمن ايام الامتحانات".
وأضافت، "ستبدأ الامتحانات للمرحلة الاعدادية اعتباراً من يوم الاحد الموافق 9 / 8 / 2020 وتنتهي يوم الأثنين 24 / 8 / 2020 ، على ان يحتسب السبت ضمن ايام الامتحانات"، مشرة الى أن "في حال صادف الامتحان عطلة رسمية سيتم تاجيله الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه ، حيث ستبدأ الامتحانات للمراحل كافة في تمام الساعة الثامنة صباحاً داخل وخارج العراق".
وأضافت، "ستبدأ الامتحانات للمرحلة الاعدادية اعتباراً من يوم الاحد الموافق 9 / 8 / 2020 وتنتهي يوم الأثنين 24 / 8 / 2020 ، على ان يحتسب السبت ضمن ايام الامتحانات"، مشرة الى أن "في حال صادف الامتحان عطلة رسمية سيتم تاجيله الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه ، حيث ستبدأ الامتحانات للمراحل كافة في تمام الساعة الثامنة صباحاً داخل وخارج العراق".
وفي أدناه نسخة من الجداول:
كانت هذه تفاصيل خبر التربية تعلن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية والتمهيدية للخارجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.