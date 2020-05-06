الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال قيادي بـ'داعش' في الموصل

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن القاء القبض على "مسؤول مفارز" جبل بادوش وعطشانة بتنظيم "داعش" في الموصل. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعملية استباقية ونوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣ وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات نينوى من القاء القبض على مسؤول مفارز جبل بادوش وعطشانه بتنظيم داعش في الموصل".



واضافت ان المعتقل هو "احد الارهابيين في منطقة كفرج في سهل نينوى شمال الموصل ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب"، مشيرة الى ان عملية الاعتقال تمت "بعد ان تم محاصرته مختبأ في نفق خاص داخل داره".

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