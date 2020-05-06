الفتلاوي: درجال شخصية رياضية فذة ونتمنى التصويت له بقوة اليوم

اعتبرت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، الاربعاء، أن عدنان درجال شخصية رياضية فذة، معربة عن امنيتها بالتصويت له بقوة اليوم لمنصب وزير الشباب والرياضة.

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها، "كابتن عدنان درجال شخصية رياضية عراقية فذة رفعت اسم العراق في المحافل الدولية وافرحت الجماهير العراقية وكان مدافعاً شرساً في الملاعب وفي معركته الاخيرة ضد مافيات الفساد والتزوير في اتحاد الكرة".

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وأضافت "اتمنى من النواب التصويت له بقوة اليوم لتكون رسالة عراقية جامعة".

ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسته مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد للتصويت على الكابينة الوزارية المقدمة من قبل رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.