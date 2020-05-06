صحة صلاح الدين تعلن شفاء مصابين اثنين من كورونا

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج اليوم تؤكد الشفاء التام للمصابة بفيروس كورونا من اهالي سامراء و الراقدة في مستشفى سامراء العام".

وأضاف الجبوري، "تبين ايضآ نتيجة الفحص الأولي للمصاب في قضاء بلد و ننتظر نتيجة الفحص التأكيدي الثاني ليتم اخراجه من ردهة العزل".