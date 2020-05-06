صحة صلاح الدين تعلن شفاء مصابين اثنين من كورونا

أعلن مدير دائرة الصحة في صلاح الدين رائد الجبوري، الأربعاء، اكتساب مصابين اثنين بفيروس كورونا الشفاء.
وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج اليوم تؤكد الشفاء التام للمصابة بفيروس كورونا من اهالي سامراء و الراقدة في مستشفى سامراء العام".
وأضاف الجبوري، "تبين ايضآ نتيجة الفحص الأولي للمصاب في قضاء بلد و ننتظر نتيجة الفحص التأكيدي الثاني ليتم اخراجه من ردهة العزل".
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