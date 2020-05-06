'السفاح' يعلق على ترشيح عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة

ويتواجد درجال ضمن الكابينة الوزارية للكاظمي التي من المؤمل ان يتم التصويت عليها مساء اليوم.

وشارك محمود عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع الفيديو الذي نشره رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء قائلاً: "يستاهل ابو حيدر، اختيار موفق يحسب لمن ساهم بالاختيار".



وأنهى تغريدته بهاشتاغ: "مبروك للرياضة العراقية".

ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسته مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.