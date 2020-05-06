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'السفاح' يعلق على ترشيح عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة

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2020-05-06 | 16:00

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علق النجم الدولي السابق، يونس محمود، على ترشيح عدنان درجال لمنصب وزير الشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
ويتواجد درجال ضمن الكابينة الوزارية للكاظمي التي من المؤمل ان يتم التصويت عليها مساء اليوم.

وشارك محمود عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع الفيديو الذي نشره رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء قائلاً: "يستاهل ابو حيدر، اختيار موفق يحسب لمن ساهم بالاختيار".


وأنهى تغريدته بهاشتاغ: "مبروك للرياضة العراقية".

ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسته مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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