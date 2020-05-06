2020-05-06 | 16:00
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وشارك محمود عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع الفيديو الذي نشره رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء قائلاً: "يستاهل ابو حيدر، اختيار موفق يحسب لمن ساهم بالاختيار".
وأنهى تغريدته بهاشتاغ: "مبروك للرياضة العراقية".
ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسته مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر 'السفاح' يعلق على ترشيح عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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