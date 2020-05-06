عقب سلسلة هجمات.. ألمانيا تعزز وجودها العسكري في مالي

أعلنت برلين، الأربعاء، أن الجيش الألماني سيمدد لعام وجوده العسكري في مالي مع تعزيز صفوفه في ظل استمرار تعرض البلاد لهجمات إرهابية.



ومددت مشاركة الجيش الألماني في بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي حتى 31 مايو/أيار 2021، على أن تتعزز كتيبته بـ100 جندي إضافي ليصبح عددها 450 جندي.

كذلك، مددت مشاركة برلين في قوة الأمم المتحدة في مالي لعام واحد من دون تعزيز العديد، ولا يزال 1100 جندي ألماني ينتشرون في هذا البلد.

ويتوقع أن يصادق البرلمان الألماني على هذين القرارين في الأسابيع المقبلة.

الإرهاب والجريمة المنظمة

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية اولريكي دميرلورس، في مؤتمر صحفي، "ثمة خطر لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة، وهذا يمكن أن يزعزع استقرار غرب أفريقيا برمته".

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وإذ اعتبرت أن الوضع الأمني في مالي ودول أخرى في الساحل مثل النيجر وبوركينا فاسو "مقلق"، أكدت أن البعثات المسلحة في هذه الدول يجب أن تقاتل "الإرهابيون والميليشيات".

وأوضحت أن الجيش الألماني الذي لا يشارك في المعارك سيواصل تدريب الجنود وقوات الأمن المالية.

وتشارك أكثر من خمسين دولة حاليا في قوة السلام التابعة للامم المتحدة والتي يناهز عديدها 11 ألف جندي و1100 شرطي.

في موازاة ذلك، يواصل الجيش الفرنسي بمساعدة الجيشين الإستوني والبريطاني عملية "برخان" العسكرية منذ اغسطس/ آب 2014.

وارتفع عديد "برخان" أخيرا من 4500 إلى 5100 جندي.