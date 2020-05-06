أكاديمي وعسكري متقاعد.. تبادل سجناء محتمل بين واشنطن وطهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر دبلوماسية عن تبادل محتمل لسجناء بين إيران والولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تفرج طهران عن ضابط أمريكي متقاعد محتجز لديها مقابل إعادة واشنطن أكاديميا إيرانيا متهما بانتهاك العقوبات المفروضة على بلاده.

وذكرت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية، التي تتخذ من التشيك مقرا لها، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تستعد لإعادة الأكاديمي الإيراني سيروس عسكري المعتقل منذ عام 2017، لاتهامه بالسطو على أسرار تجارية وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وذكر دبلوماسي إيراني ومسؤول أمريكي، حسب رويترز، أن محكمة أمريكية في ولاية أوهايو برأت عسكري المختص في هندسة المواد والمعادن من الاتهامات الموجهة إليه بسرقة أسرار تجارية وانتهاك العقوبات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المتوقع أن يعود (عسكري) إلى إيران بعد الحصول على تصريح طبي لإصابته بفيروس كورونا المستجد قبل 10 أيام، فضلا عن إنهاء احتجازه لدى دائرة الهجرة الأمريكية بعد انتهاء تأشيرته.





ورجحت مصادر مطلعة في إيران أن إفراج أمريكا عن الأكاديمي بجامعة شريف التكنولوجية في طهران سيروس عسكري (59 عاما) من المحتمل أن يكون جزءا من تبادل سجناء بين البلدين.

وأشارت المصادر الإيرانية المطلعة إلى أن طهران مستعدة للمشاركة في مثل هذا التبادل، في حين يتواصل دبلوماسيون إيرانيون مع إدارة الهجرة الأمريكية لإعادة عسكري في أسرع وقت إلى البلاد.

ورفض متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تقديم جدول زمني للإفراج عن سيروس عسكري، مؤكدا أن الأخير سيعود لإيران بعد حصوله على الإذن الطبي اللازم للسفر.

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وقال المتحدث، الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية غير المباشرة إلى إيران بعد تفشي الفيروس التاجي، وإن إدارة الهجرة الأمريكية تنتظر الآن استئناف الرحلات.

وأضاف: "كانت نتائج اختبار فيروس كورونا لسيروس عسكري إيجابية، ويعالج حاليا في الحجر الصحي".





وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين إنه يجري تبادل للسجناء بين طهران وواشنطن، ومن المحتمل أن يكون مايكل وايت، الذي خدم كضابط سابق في البحرية الأمريكية والمحتجز في إيران منذ عام 2018 هو أحد الأشخاص الذين يمكن إطلاق سراحهم.

وعوقب وايت بالسجن 10 سنوات لاتهامه بإهانة المرشد الإيراني علي خامنئي ونشر صورة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إجازة مؤقتة من سجنه في مدينة مشهد، مارس/آذار الماضي لأسباب صحية، شريطة أن يبقى داخل البلاد.

يذكر أن الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أعلن عن استعداد بلاده لتبادل سجناء مع أمريكا وبلدان أوروبية، أمس الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإيران تبادلتا، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، الإفراج عن سجناء حيث أطلقت طهران سراح الباحث في جامعة برنستون شيوي وانج المدان بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، مقابل أن أعادت واشنطن الباحث الإيراني مسعود سليمي الذي اعتقلته لاتهامه بانتهاك العقوبات.