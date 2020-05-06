عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اندلع، الأربعاء، حريق هائل في مصنع للطلاء بالعاصمة التركية أنقرة.



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ووفقا للعين،ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية الحكومية، أن الحريق اندلع بمنطقة "قهرمان كازان" في العاصمة.

وأضافت الصحيفة أن أعمدة الدخان غطت المكان بسبب كثافة النيران المشتعلة في المصنع، مشيرة إلى أنه لم يعرف بعد السبب في اندلاع الحريق.

وذكرت كذلك أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت لمكان الحريق، وأن الجهات المعنية بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.