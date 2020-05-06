تعرف على شرط سفر المقيمين بالسعودية إلى بلدانهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها وزارة الداخلية، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك بشرط موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم، وفقا للبيان.



كما أكد على صدور الأمر الملكي بالموافقة على "الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا"، وشملت عقوبة مخالفة استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له هي غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بهما معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

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