شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثاني عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), حيث تم توزيع 1,734 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة بإقليم البنجاب، على 10,404 أفراد، منها 736 سلة غذائية تزن 24 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4,416 فرداً، و 300 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1,800فرد، و 119 سلة غذائية تزن 4 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 714 فرداً، و300 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1,800 فرد، و 279 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 1,674 فردًا.



ووفق وكالة "واس"، يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

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