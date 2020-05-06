الكتائب بذكرى شهداء الصحافة: الكلمة الحرة عنوان لبنان

أكد جهاز الإعلام في ​حزب الكتائب​ ببيان في ذكرى ​شهداء الصحافة​، أنه وقوفه "اجلالا امام ذكرى هؤلاء المناضلين الكبار الذين وهبوا حياتهم في سبيل اعلاء كلمة الحق وصون الحرية التي كانت ولا بد ان تبقى، عنوان ​لبنان​ وميزته في الشرق، ومادة المانشيت الأولى التي لا يعلو فوقها صوت".

ورأى أن "لبنان اليوم، بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تلك الأقلام الحرة، يكتبون ولا يرتاحون دون ملل أو كلل لتصويب البوصلات لتعود الى مسارها الصحيح، فيعود الوطن الى ابنائه ويعودون اليه".