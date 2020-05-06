كريستينا أبي حيدر: شركتا حفر تبلغان قبرص بتأجيل الأعمال الإستكشافية

أشارت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر نصر الله، في تصريح لها على صفحتها الخاصة بوسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "خفض نفقات شركات النفط بسبب الازمات المتلاحقة بدأت بالظهور اذ أبلغت شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية الحكومة القبرصية عن تأجيل أعمال حفر بئر استكشافي في بلوك "كرونوس" القبرصي حتى اذار أو نيسان2021 وكانت الشركتين تنويان حفر البئر في شباط من العام الحالي".
تجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يؤثر مباشرة على لبنان بل يطرح علامة استفهام عما إذا كانت توتال ستحذو ذات الحذو بالتوقف عن الحفر الإستكشافي بالمياه الإقليمية اللبنانية أم لا.
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