أمن الدولة توقف بعض الصيارفة في البترون لعدم حيازة رخصة رسمية

قامت دورية من مديرية ​أمن الدولة​ في ​الشمال​ بجولة على محال الصيرفة في ​مدينة البترون​ وشكا حيث تم توقيف كل من (غ.أ) و(ج.ج) لعدم حيازة رخصة رسمية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي للدولار الأميركي.

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