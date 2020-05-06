أصحاب ومديرو المواقع الإلكترونية الإعلامية جنوبا نوهوا بمحفوظ

أكد عدد من اصحاب ومديري المواقع الإلكترونية الإعلامية في الجنوب، ان "ما يقوم به رئيس ​المجلس الوطني للإعلام​ ​عبد الهادي محفوظ​ بالتعاون مع ​وزارة الإعلام​ هو لمصلحة المواقع واعطاء جرعة إضافية لحرية الإعلام في ​لبنان​ بعد أن بات محصورا ببعض الاسماء الرنانة التي ترقص على الحان التشهير والقدح والذم"

وطالب المعنيون في بيان "المواقع الإلكترونية الإعلامية بان تعلم ان مصلحتها هي ان تبقى في ظل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع متقيدة بالقوانين المرعية الإجراء ساعية الى تكوين نقابة خاصة بالمواقع على غرار ​نقابة المحررين​".