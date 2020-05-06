اعتصام أمام قصر عدل بيروت للمطالبة بمحاسبة الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة

نفذ عدد من الشبان ​اعتصام​ أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​، مطالبين ​مجلس القضاء الاعلى​ بـ"محاسبة الوزراء الذين تعاقبوا على ​وزارة الطاقة​ منذ العام 1992 على سرقة ​المال​ العام، ووجهوا نداء الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي ​سهيل عبود​ طلب فتح ملفات الطاقة منذ العام 1992، مؤكدين ان "الشعب معه والى جانبه ويثق بأدائه".

ووصف المعتصمون وزارة الطاقة بأنها "مغارة علي بابا، فقد هدرت اكثر من 35% من ميزانية ​الدولة​ منذ 30 سنة"، معتبرين ان "الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة غطوا ​السرقات​ واستفادوا منها".