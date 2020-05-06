بو عاصي: من بعبدا الى رحاب الوطن الف تحية والتزام

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "منذ سنتين، في ​6 أيار​ 2018 قلدني أبناء ​بعبدا​ 13498 وسام ثقة على صدري، وحاولت جاهدا حمايتهم بالموقف والعمل والوفاء، ومن بعبدا الى رحاب الوطن الف تحية والتزام".

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