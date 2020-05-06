بري: 6 ايار ذكرى من كتبوا التاريخ بنجيع دمهم من اجل لبنان

أعتبر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في كلمة، لمناسبة السادس من ايار ذكرى شهداء لبنان وشهداء الصحافة اللبنانية انه "في يوم شهداء لبنان وشهداء الصحافة، ومحطة نستعيد فيها السيرة الاولى لكوكبة ممن شهدوا للحق والحقيقة وللحرية بأرواحهم، وكتبوا التاريخ بنجيع دمهم من اجل لبنان وحرية الانسان، والخلود للشهداء، وفي البدء كانت الكلمة".
هذا وكان بري قد استقبل في عين التينة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وتلقى برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك من أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور احمد ابو الغيط.
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