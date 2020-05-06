بري: 6 ايار ذكرى من كتبوا التاريخ بنجيع دمهم من اجل لبنان

أعتبر رئيس ​مجلس النواب​ الاستاذ ​نبيه بري​ في كلمة، لمناسبة السادس من ايار ذكرى شهداء ​لبنان​ و​شهداء الصحافة​ اللبنانية انه "في يوم شهداء لبنان وشهداء الصحافة، ومحطة نستعيد فيها السيرة الاولى لكوكبة ممن شهدوا للحق والحقيقة وللحرية بأرواحهم، وكتبوا التاريخ بنجيع دمهم من اجل لبنان وحرية ​الانسان​، والخلود للشهداء، وفي البدء كانت الكلمة".

هذا وكان بري قد استقبل في ​عين التينة​ المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، وتلقى برقية تهنئة بمناسبة ​شهر رمضان​ المبارك من أمين عام ​جامعة الدول العربية​ الدكتور احمد ابو الغيط.