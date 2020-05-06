أضرار بالمزروعات والمنازل في عكار بسبب العاصفة

أدت العاصفة التي ضربت منطقة الجومة ليل امس وصباح اليوم، الى اضرار كبيرة في المزروعات والمنازل والمحال التجارية والطرقات في عدد من البلدات العكارية، حيث ناشد رئيسا بلديتي عيات و​الدورة​ خضر خضر ومحمود السحمراني ومواطنون ​الهيئة العليا للاغاثة​ مسح الأضرار وتعويض المتضررين.

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