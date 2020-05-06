بستاني من قصر عدل: نحن من حرك ملف الفيول المغشوش وليأخذ القضاء مجراه

أعلنت الوزيرة السابقة للطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​ من أمام ​قصر العدل​ في ​بعبدا​، بعدما استمع اليها قاضي التحقيق الاول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ في ملف ​الفيول​ المغشوش انها "كلها الثقة ب​القضاء​"، مشيرة الى انه "في هذا الملف، اول عقد وقع في العام 2005، والعقود تجدد كل ثلاث سنوات، ومنذ تولي الوزير ​جبران باسيل​ الوزارة وعند التجديد في العام 2011 والوزير نزاريان العام 2014 والوزير ​سيزار ابي خليل​ العام 2017، في المرات الثلاث ارسلوا رسائل الى ​مجلس الوزراء​ طلبت ان تلغى هذه العقود وان تجرى مناقصة مع دفتر شروط لهذه المناقصة، علما انه في كل سنة كانت تجري مفاوضات حول هذا الملف على سعر هذا العقد، وكان في كل سنة يخفض السعر".

ولفتت الى نها "أطلقت تغريدة، قبل تحريك هذا الموضوع، كما قدم إخبار من قبل المحامي ​وديع عقل​، أي أننا نحن من حرك هذا الملف، مكررة انه ولأول مرة يصل ​تقرير​ بشحنة غير مطابقة للمواصفات، منذ شهر، وطبعا تحركت وطالبت بهذا الموضوع وتبين ان هذا الفيول لا يناسب الآلات الموجودة في المعملين".