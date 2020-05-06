وزير الصحة: لبنان يتميز اليوم من خلال التعاون والتعاضد والحس بالمسؤولية

اعتبر وزير الصحة حمد حسن خلال تسلم مستشفى بيروت الحكومي هبة عينية عبارة عن روبوت صممته مجموعة من طلاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، ان "لبنان يتميز اليوم على المستوى العالمي، من خلال التعاون والتعاضد والحس بالمسؤولية والشعور بالآخر، واطلق على هذا اليوم يوم الابداع التكنولوجي بامتياز"، لافتا الى انه "انجاز اخر لطلاب الجامعة اللبنانية ليكون في خدمة المريض وفي خدمة حماية الجسم التمريضي والطبي في المستشفى".
وشدد على ان "التعاون كان برعاية من ادارة ناجحة للجامعة اللبنانية بشخص رئيسها وبتشجيع من وزير الصناعة"، وقال: "انه امتحان صعب لكن رغم كل الظروف في لبنان والتحديات للمجتمع اللبناني اظهرنا اننا في حجم هذه التحديات".
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