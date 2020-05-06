وزير الصحة: لبنان يتميز اليوم من خلال التعاون والتعاضد والحس بالمسؤولية

اعتبر ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ خلال تسلم ​مستشفى بيروت الحكومي​ هبة عينية عبارة عن روبوت صممته مجموعة من طلاب كلية العلوم في الجامعة ال​لبنان​ية، ان "لبنان يتميز اليوم على المستوى العالمي، من خلال التعاون والتعاضد والحس بالمسؤولية والشعور بالآخر، واطلق على هذا اليوم يوم الابداع التكنولوجي بامتياز"، لافتا الى انه "انجاز اخر لطلاب ​الجامعة اللبنانية​ ليكون في خدمة المريض وفي خدمة حماية الجسم التمريضي والطبي في المستشفى".

وشدد على ان "التعاون كان برعاية من ادارة ناجحة للجامعة اللبنانية بشخص رئيسها وبتشجيع من وزير ​الصناعة​"، وقال: "انه امتحان صعب لكن رغم كل الظروف في لبنان والتحديات للمجتمع اللبناني اظهرنا اننا في حجم هذه التحديات".