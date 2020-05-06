طبابة عاليه: ما يتم تداوله عن إصابات بالكورونا في المدينة عار من الصحة

أوضحت طبابة ​قضاء عاليه​ في بيان تعليقا على "ما يتداوله البعض عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ من تسجيل صوتي يتحدث عن عدد من ال​حالات​ في مدينة عاليه، بأن الخبر المتداول عار من ​الصحة​ والمقصود بالحالات المذكورة في التسجيل هي حالات حجر منزلي لشابات وشبان من أهل المدينة كانوا خارج البلاد وعادوا منذ أيام قليلة، وفرضت ​البلدية​ عليهم ​الحجر المنزلي​ لمدة 14 يوما، مع العلم ان نتيجة فحوصاتهم جاءت سلبية".

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