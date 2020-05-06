غرفة التجارة اللبنانية الأوسترالية: لابقاء محافظ بيروت في منصبه

أعلنت غرفة التجارة اللبنانية - الاوسترالية برئاسة جو خطار، في بيان، أنها "تدرك الصعوبات التي يواجهها لبنان حاليا، ولا تتردد في القول ان لبنان في حاجة ماسة الى أمثال محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في هذه الظروف الصعبة"، مؤكدة ان "المحافظ شبيب حرص منذ البداية على تعزيز التعاون بين لبنان وأستراليا وهذا ما أعطى ثماره من حيث الاستثمارات في المجال العقاري لأبناء الجالية اللبنانية في اوستراليا".
ونوهت الغرفة بـ"العلاقة القائمة بينها وبين المحافظ شبيب لجهة التعاون الجدي بما يخدم مصلحة بيروت ولبنان"، مشيرة الى "الجهود التي قام بها الجانبان لحض المغتربين في اوستراليا على الاستثمار في وطنهم الام لبنان، وخصوصا اثناء زيارة المحافظ شبيب لأوستراليا وما تخللها من لقاءات مع فاعليات الجالية والمسؤولين الاوستراليين والتي أعطت ثمارها لجهة تعزيز العلاقات بين البلدين".
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