ابو الحسن: يكفي الناس قهرًا وإذلالًا وما يجري غير مقبول

أشار امين سر ​اللقاء الديمقراطي​ ​هادي ابو الحسن​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏الا يكفي الناس قهراً واذلالاً حتى يتم حرمانهم من مادة ​المازوت​، الا يكفي ​الدولة​ ضعفاً لتضيف هشاشةً على صورتها نتيجة عدم قدرتها على معالجة ابسط الأمور الحياتية للناس والتي تعتبر بالنسبة اليهم اهم من كل التنظير والخطط".

وأكد ابو الحسن في تصريحه أن "على الحكومة التحرك فوراً وحل هذه ​الأزمة​ ، ما يجري غير مقبول".