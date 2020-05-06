رأى "حزب الخضر اللبناني"، في بيان، ان "إنتشار وباء الكورونا الذي تسبب بآثار سلبية شملت نواحي حياتية مختلفة وأهمها النواحي الاقتصادية لدول عديدة حول العالم قد تستمر لسنوات طويلة مما جعل العديد من تلك الدول ومنها دول الإتحاد الاوروبي تسعى الى الخروج من الأزمة في تحفيز إقتصادها بالتوجه الى إعتماد الإقتصاد الأخضر ووضع سياسات صديقة للبيئة توفر نموا اقتصاديا وحلولا نظيفة وتوفر فرص عمل جديدة تساهم في تحسين الاقتصاد الذي أصيب".
ولفت الى انه "من المجدي والمفيد إعتماد الإقتصاد الاخضر في خطة لبنان الاقتصادية لتوفير فرص عمل جديدة تساهم في النمو وتخفف من البطالة والفقر والتلوث بمختلف أشكاله ويجب إعتماد سياسات صديقة للبيئة تساعد في إخراج لبنان من أزماته المختلفة وتضمن مستقبل أبنائه".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الخضر: لاعتماد سياسات صديقة للبيئة تساعد بإخراج لبنان من أزماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.