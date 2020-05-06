حزب الخضر: لاعتماد سياسات صديقة للبيئة تساعد بإخراج لبنان من أزماته

رأى "​حزب الخضر​ ال​لبنان​ي"، في بيان، ان "إنتشار وباء ​الكورونا​ الذي تسبب بآثار سلبية شملت نواحي حياتية مختلفة وأهمها النواحي الاقتصادية لدول عديدة حول ​العالم​ قد تستمر لسنوات طويلة مما جعل العديد من تلك الدول ومنها دول الإتحاد الاوروبي تسعى الى الخروج من ​الأزمة​ في تحفيز إقتصادها بالتوجه الى إعتماد ​الإقتصاد​ الأخضر ووضع سياسات صديقة للبيئة توفر نموا اقتصاديا وحلولا نظيفة وتوفر فرص عمل جديدة تساهم في تحسين الاقتصاد الذي أصيب".

ولفت الى انه "من المجدي والمفيد إعتماد الإقتصاد الاخضر في خطة لبنان الاقتصادية لتوفير فرص عمل جديدة تساهم في النمو وتخفف من ​البطالة​ و​الفقر​ و​التلوث​ بمختلف أشكاله ويجب إعتماد سياسات صديقة للبيئة تساعد في إخراج لبنان من أزماته المختلفة وتضمن مستقبل أبنائه".