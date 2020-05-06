الديمقراطي ردا على جعجع: كنا نتمنى لو نقل ما قيل على لسان أرسلان دون تحريف

ردّت مديريّة الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، على الكلام الذي صرّح به رئيس حزب القوّات اللبنانية ​سمير جعجع​ بعد ​اللقاء الوطني​ الذي عقد في ​قصر بعبدا​، وقال خلاله أن رئيس الحزب ​طلال أرسلان​ أتى على ذكر تدنّي أسعار السلع والمواد الغذائية في منطقة ​الضاحية الجنوبية​، إذ ربط جعجع بين كلامه عن المعابر غير الشرعية وكلام أرسلان هذا.

وأوضحت المديرية في بيان أن "الكلام الذي صدر عن الدكتور جعجع يفتقد للدقّة، بحيث أن أرسلان ذكر في كلمته أنّه ونتيجة ضبط الأسعار ومراقبتها بالشكل الصحيح في منطقة الضاحية الجنوبية فإنّ أسعار السلع والمواد الغذائية أدنى من تلك الموجودة في باقي المناطق بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أنّه مطلوب من ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ تفعيل دورها والإستناد إلى الأجهزة الأمنية كافة للحد من ظاهرة تفلّت الأسعار. لذلك كنّا نتمنى على جعجع نقل ما قيل بدقّة وموضوعيّة دون تحريف وتحوير للكلام".