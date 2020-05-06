شهيب: الوباء الخطير لم ينته بعد والمطلوب التقيد بكافة تدابير الحماية من الكورونا

أعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​أكرم شهيب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​مجدليا​ كما كل بلدات هذا الجبل في القلب، مع التمني بالشفاء العاجل للطفل جمال مطر و​الصحة​ والخير لاهله وكافة ابناء مجدليا الكرام"، مشيراً الى ان "الوباء الخطير لم ينته بعد، والمطلوب الاستمرار بالتقيد بكافة تدابير الحماية و​الوقاية​ من ​الكورونا​".

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