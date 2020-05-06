نقابة مكاتب السوق: نناشد وزير الداخلية السماح بإجراء امتحانات القيادة وفق الشروط الصحية

رأى رئيس ​نقابة مكاتب السوق​ امين عام اتحاد "الولاء" لنقابات النقل والمواصلات في ​لبنان​ ​حسين توفيق غندور​، في بيان، أنه "نتيجة لشكاوى عديدة من مواطنين وضمنهم مكاتب سوق، تطالب النقابة بفتح مراكز امتحانات قيادة المركبات لدى ​هيئة ادارة السير​ بسبب حاجة المواطنين والسائقين الى رخصة سوق من كافة الفئات وخاصة عند ​القيادة​ على الطرقات العامة ولدى حصول ​حوادث سير​ ومرور ومنعا من تسطير ​محاضر ضبط​ ومخالفات، وهذا يتطلب جهدا من مكاتب السوق التي تعاني من ضيق معيشي اقتصادي يتعلق بلقمة عيشهم مما ادى الى ​حالات​ عوز وعدم وفرة بالسيولة النقدية".

وأعلن أن "النقابة إذ تأمل من وزير الداخلية إعطاء توجيهاته وتعليماته الى الادارة المختصة لاجراء هذه الامتحانات، فإنها تتعهد بالعمل سويا في ضبط حركة الوافدين والداخلين الى هذه المراكز وفق آلية تسمح بالتباعد والاعداد ووفق شروط ​وزارة الصحة العامة​ و​وزارة الداخلية​"، مشيرا الى أن "نقابة مكاتب السوق كانت السباقة في اخذ التدابير التي تتعلق بشروط الصحة العامة قبل اكثر المؤسسات العامة"، مناشدا وزير الداخلية "السماح لهذا القطاع بالعمل وفق شروط تقرر من جانبه خاصة اننا في ​شهر رمضان​ المبارك شهر الرحمة والمغفرة".