وزير الصناعة: لبنان أمام انجاز جديد لطلاب مبدعين ومبتكرين في الجامعة اللبنانية

اعتبر وزير الصناعة عماد حب الله خلال تسلم مستشفى بيروت الحكومي هبة عينية عبارة عن روبوت صممته مجموعة من طلاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، ان "لبنان أمام انجاز جديد لطلاب مبدعين ومبتكرين في الجامعة اللبنانية، صبوا جهودهم ونشاطهم العلمي والبحثي في تصميم Robot، ستقدمه الجامعة اللبنانية ـ وافتخر أنني من خريجيها - إلى مستشفى بيروت الحكومي ليساعد الجسم الطبي والتمريضي في الخدمة العملانية ومساعدة المرضى المصابين بفيروس كورونا".
ولفت حب الله الى ان "هذه المبادرة تشكل تكاملا فاعلا وواضحا ومشرفا بين مؤسستين تابعتين للقطاع العام. جامعة الفقير ومستشفى الفقير، كما درجت العادة على تسميتهما، قلبا المعادلة وأثبتا ويثبتان يوما بعد يوم الجدارة والكفاءة والعلم والتخصص والقدرة على المنافسة والابتكار، والأهم، العطاء والخدمة من دون منة ولا كلل، وأثبتا أنهما في مركز مساو واحيانا كثيرة منافس، لا بل متقدم على مثيلاتهما من المؤسسات الطبية والتعليمية في لبنان والمنطقة، وهذا مدعاة فخر لطلابنا وادارة والجسم التعليمي والاكاديمي والاداري في الجامعة اللبنانية".
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