ميقاتي: لتظافر الجهود لحماية طرابلس ومنع استهدافها

دعا رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ "الى تضافر الجهود من أجل حماية ​طرابلس​ ومنع إستهدافها مجددا في مشاريع مشبوهة"، مؤكدا " أننا لن نوفر جهدا في الحفاظ على مدينتنا وتأمين مقومات الصمود لأهلنا الذين سنبقى الى جانبهم في كل الظروف".

وكان ميقاتي تابع مع زواره في دارته في طرابلس اليوم، مختلف الشؤون الوطنية والشمالية، فاستقبل رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في الشمال ​توفيق دبوسي​ الذي وضعه "في أجواء ​الاتصالات​ التي أجراها مع المعنيين لإعادة فتح المصارف في طرابلس بعد الاعتداءات التي طالتها". كما جرى البحث في "ضرورة عودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها بشكل تدريجي مع إتخاذ كل سبل الوقاية في الأسواق وضمن المحلات التجارية".

وأشار دبوسي إلى أنه شكر "ميقاتي على مبادراته ​الطيبة​، وعلى عاطفته بالاتصال الذي أجراه بي يوم أمس للتنويه بخطوة إعادة فتح المصارف في طرابلس. لا شك أن أمامنا ملفات صعبة وشائكة وثقيلة، لكننا عرضنا الملفات القابلة للحل أو للتنفيذ، وإتفقنا على أن نبقى على تواصل دائم من أجل متابعة ما بحثناه وفي الوقت ذاته بحثنا في موضوع اعادة فتح أسواق المدينة ضمن الشروط الصحية الاساسية لحماية أهلنا".

وزار ميقاتي مقر القطاع الاجتماعي في "​جمعية العزم والسعادة​ الاجتماعية" في ​مستشفى​ دار التوليد، وتفقد سير العمل القائم لتأمين ​المساعدات الغذائية​ والاجتماعية، وأعطى توجيهاته للعاملين لبذل المزيد من الجهود لتلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة.

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