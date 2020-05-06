مستشفى بيروت الحكومي يتسلم روبوت من طلاب الجامعة اللبنانية

تسلم مستشفى بيروت الحكومي هبة عينية عبارة عن روبوت صممته مجموعة من طلاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، وهو قادر على الحلول محل الطواقم التمريضية والطبية وتقديم الطعام وبعض الادوية للمرضى في غرفهم، في المبنى المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا.
ولفت رئيس مجلس ادارة مدير عام المستشفى الدكتور فراس ابيض الى ان "الروبوت" صمم على شكل طاولة تسير على عجلات ويتم التحكم به عن بعد لينتقل بين غرف المرضى وهو يساعد على التواصل بين الطواقم الطبية والتمريضية والمرضى، اذ انه مزود بكاميرا وتقنية "فيديو كول" ما يقلل اي احتكاك بشري، ويعتبر طريقة امنة، كما انه ينقل الطعام للمرضى وبعض الادوية".
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