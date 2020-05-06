مستشفى بيروت الحكومي يتسلم روبوت من طلاب الجامعة اللبنانية

تسلم ​مستشفى بيروت الحكومي​ هبة عينية عبارة عن روبوت صممته مجموعة من طلاب كلية العلوم في ​الجامعة اللبنانية​، وهو قادر على الحلول محل الطواقم التمريضية والطبية وتقديم الطعام وبعض الادوية للمرضى في غرفهم، في المبنى المخصص لعلاج مرضى ​فيروس كورونا​.

ولفت رئيس مجلس ادارة مدير عام المستشفى الدكتور فراس ابيض الى ان "​الروبوت​" صمم على شكل طاولة تسير على عجلات ويتم التحكم به عن بعد لينتقل بين غرف المرضى وهو يساعد على التواصل بين الطواقم الطبية والتمريضية والمرضى، اذ انه مزود بكاميرا وتقنية "​فيديو​ كول" ما يقلل اي احتكاك بشري، ويعتبر طريقة امنة، كما انه ينقل الطعام للمرضى وبعض الادوية".