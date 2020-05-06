مستشفى بيروت الحكومي: لا اصابات جديدة بالكورونا و156 حالة شفاء

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​ خلال التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ ان "المستشفى أجرى 152 فحصاً مخبرياً، جاءت كافة الفحوصات سلبية ولا تسجيل ل​اصابات​ جديدة، وبلغ مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 5 إصابات، وتم استقبال 10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفبات أخرى".

ولفتت المستشفى الى "تماثل 7 حالات للشفاء من الفيروس بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 156 حالة شفاء"، موضحة ان "جميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة".