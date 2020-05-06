أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه "تم التأكد من تسجيل حالة إيجابية مصابة بـCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من الرياض، وعليه سيتم نقل الحالة المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".
ولفتت الوزارة الى انه "ستتم إعادة الفحوصات لستة من الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من قطر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: حالة ايجابية على رحلة الرياض وإعادة فحوصات لستة ركاب في طائرة قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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