إدارة الكوارث: إصابتين بكورونا لمقيمين و7 لوافدين وارتفاع العدد ل750

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي الذي يتعلق بمستجدات ​فيروس كورونا​ على الأراضي اللبنانية، حيث سجلت 9 حالات جديدة، 2 من المقيمين و7 من المغتربين، ليرتفع عدد ​الإصابات​ إلى 750 حالة إصابة واسترت حالات الوفاة على 25 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 213.

وأوضح التقرير أن أكثر من 26% من المصابين لا يحملون أي عوارض للإصابة، أما الحالات الخفيفة والمتوسطة، فقد بلغت 65% من مجمل عدد الإصابات، أما الحالات الحرجة فشكلت 8.5% تقريبا. وأوضح التقرير أن عدد المصابين الذكور المصابين يزيد على عدد الإناث المصابات، بفارق بسيط، أما الفئة العمرية الأكثر إصابةً في لبنان فهي بين 20 و29 عاما، حيث بلغت هذه الفئة العمرية النسبة الأعللى من الإصابات، حوالي 25% من مجمل الفئات العمرية المصابة على الأراضي اللبنانية.

