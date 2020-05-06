كنعان: المطلوب هو التكامل ما بين القطاعين العام والخاص لا المواجهة بينهما

أعتبر رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، في ​مؤتمر صحفي​ بعد انعقاد لجنة المال ان "اجتماعات اللجنة تعقد لان ​الخطة الحكومية​ تطرح سلسلة اجراءات تدخل في كل نواحي حياة اللبنانيين لعقود قادمة ما يفترض نقاشها، ونشكر فخامة ​رئيس الجمهورية​ على مبادرته لانه فتح الباب في لقاء ​بعبدا​ على نقاش الخطة القابلة للتطوير والتعديل في ​المؤسسات الدستورية​ خصوصا ​مجلس النواب​".

ولفت كنعان الى ان "الكتل التي لم تشارك في بعبدا حضرت في جلسة لجنة المال وابدت وجهة نظرها وتقاطعت في مواقفها مع ملاحظات النواب لناحية اعادة تقييم الخسائر، وتطبيق الخطة يحتاج للتأني حفاظا على مالية ​الدولة​ والمطلوب التكامل ما بين القطاعين العام والخاص لا المواجهة بينهما"، مشيراً الى ان "تحصين الخطة هدفنا من خلال قواسم مشتركة نتوصل اليها بالنقاشات هو ما يمكن لبنان من التفاوض بأفضل الشروط، وما تضمنته الخطة في بعض جوانبها ليس على قدر الامال بحسب مداخلات النواب لتحقيق النمو المطلوب​​​​​​​، وفي المقابل سنعالج جديا كل ما طرح في النقاشات مع القطاعات الاقتصادية والعمالية والحوار مطلوب لانه لا يمكن فرض شيء فرضا​​​​​​​".

