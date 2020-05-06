سلطات السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بكورونا ب1687 حالة

سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا المعدل 1687 حالة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، عن رصد 1687 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، منهم 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين. ولفت العبد العالي إلى أن 20 % من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و80% لدى ذكور.
وذكر العبد العالي أن 24946 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة و منها 137 تعد حرجة.
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