سلطات السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بكورونا ب1687 حالة

سجلت ​السعودية​، اليوم الأربعاء، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، حيث بلغ هذا المعدل 1687 حالة.

وأفاد المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ محمد العبد العالي، عن رصد 1687 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، منهم 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين. ولفت العبد العالي إلى أن 20 % من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و80% لدى ذكور.

وذكر العبد العالي أن 24946 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة و منها 137 تعد حرجة.

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