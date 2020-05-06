بوتين: لتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في مواجهة كورونا

شدد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ على "أهمية تبادل المعلومات بين مختلف الدول في سبيل محاربة جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19"، مشيراً الى ان "​روسيا​ والشركاء حاضرون ومستعدون للتعاون ​البناء​ في هذا المجال".

هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ​ووهان​ الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة ب​الاقتصاد العالمي​، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.