حكومة سوريا تقرر اعادة دوام الجامعات والمعاهد اعتبارا من نهاية أيار

أقر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي ل​فيروس كورونا​ رؤية ​وزارة​ ​التعليم العالي​ لإعادة دوام ​الجامعات​ والمعاهد اعتبارا من تاريخ /31/ 5/ 2020 بحيث يبدأ الدوام في ​الجامعة​ الساعة التاسعة والنصف صباحا ويمتد حتى انتهاء المحاضرات مساءً بما في ذلك يوم السبت حسب برنامج كل كلية على ان يتم إعطاء المحاضرات بشكل مكثف والتركيز على المعلومات الأساسية فقط ويتم تخفيض مدة المحاضرة الى النصف.

وحدد الفريق موعد بدء الامتحانات النظرية في الجامعات للفصل الثاني بتاريخ 9 -8-2020 والامتحانات النظرية للفصل الثاني لطلاب السنة التحضيرية في 15-8-2020 وتاريخ بدء الامتحانات النظرية في المعاهد التقانية بتاريخ 26-7-2020 وبدء استكمال امتحانات طلاب التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول بتاريخ 31-5-2020، كما قرر إجراء الامتحان الوطني لكليات الطب البشري يومي 13 و 20 حزيران القادم على أن يتم تحديد موعد الامتحانات الوطنية لكليات الصيدلة وطب الأسنان لاحقاً.