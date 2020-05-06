الصحة الهولندية: تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بالكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في ​هولندا​ عن "ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات ب​فيروس كورونا​ في هولندا خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 36 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 5204، وشهدت وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس في البلاد قفزة كبيرة في إحصائية أمس الثلاثاء، مسجلة 86 حالة، بعد أن كان هذا المعدل 26 وفاة يوم الاثنين.

ولفت المعهد الى أن "العدد الإجمالي للإصابات المسجلة ارتفع بواقع 232 ​حالات​ جديدة، ليبلغ نقطة 41319 إصابة، ما يشير إلى تراجع وتيرة انتشار المرض بشكل عام، حيث كان المعدل اليومي الأحد 335 شخصا، والاثنين 199، والثلاثاء 317"، محذراً من أن "العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام في البيانات الرسمية".