وزارة الأمن الإيرانية: إلقاء القبض على 16 عنصراً ينتمون لخليتين إرهابيتين غرب إيران

أعلنت وزارة الأمن ال​إيران​ية عن "إلقاء القبض على 16 عنصراً ينتمون إلى خليتين إرهابيتين غرب إيران"، مشيرة الى ان "عناصر الخليتين الإرهابيتين يعملون لصالح المجموعات الانفصالية ودخلوا من إحدى دول الجوار، وزعيم الخليتين الإرهابيتين كان يعيش في إحدى الدول الأوروبية ومدعوم من دولة عربية".

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