بومبيو: نرحب بقرار ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي انه "لا يوجد اتفاق مع النظام الشيوعي في الصين، وهناك أدلة كثيرة على أن فيروس كورونا خرج من مختبر في ووهان بالصين"، مشيراً الى اننا "نعارض أي تقويض للديمقراطية في هونغ كونغ، ويجب ضم تايوان لمنظمة الصحة العالمية كعضو مراقب، ويجب على الحزب الشيوعي في الصين أن يكون شفافا بشأن كورونا".
ورحب بومبيو بـ"قرار ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية"، ولفا الى انه "سيتم ارسال سفيرنا قريبا إلى السودان وسنواصل دعم الحكومة الانتقالية".
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