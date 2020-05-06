بومبيو: نرحب بقرار ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

أكد ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، في ​مؤتمر صحفي​ انه "لا يوجد اتفاق مع النظام الشيوعي في ​الصين​، وهناك أدلة كثيرة على أن ​فيروس كورونا​ خرج من مختبر في ​ووهان​ بالصين"، مشيراً الى اننا "نعارض أي تقويض للديمقراطية في ​هونغ كونغ​، ويجب ضم ​تايوان​ ل​منظمة الصحة العالمية​ كعضو مراقب، ويجب على ​الحزب الشيوعي​ في الصين أن يكون شفافا بشأن كورونا".

ورحب بومبيو بـ"قرار ​ألمانيا​ تصنيف ​حزب الله​ منظمة إرهابية"، ولفا الى انه "سيتم ارسال سفيرنا قريبا إلى ​السودان​ وسنواصل دعم ​الحكومة​ الانتقالية".

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