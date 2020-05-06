سلطات ألمانيا تمدد قيود كورونا حتى 5 حزيران

إتفقت ​الحكومة​ وسلطات الولايات الألمانية في اجتماع عقد اليوم، على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى الخامس من حزيران للمساعدة في مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​.

وأفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء عن أن المستشارة ​أنغيلا ميركل​ ورؤساء حكومات الولايات اتفقوا على تخفيف بعض القيود أيضا، إذ سيتم السماح لأفراد أسرتين بالالتقاء.

تجدر الإشارة إلى أن "معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية قال في وقت سابق من اليوم إنه تم تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 165 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية في ​ألمانيا​".