السلطات الليبية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الليبية عن "تسجيل إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19"، لترتفع بذلك حصيلة ​الإصابات​ بالوباء في البلاد إلى 64"، مشيرة الى انها استلمت اليوم 254 عينة كانت جميع نتائجها سلبية إلا واحدة"، موضحة ان "العدد الإجمالي للحالات النشطة هو 38، فيما تعافى 24 وتوفي 3 أشخاص في وقت سابق".

هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.