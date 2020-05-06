شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم: السيدات كانوا واقفين صفوف لشراء الأبحاث زى طابور العيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بعض أولياء الأمور والطلاب يلجأون لشراء الأبحاث والغش فى الامتحانات، وذلك فى ظل الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الوزارة لاستكمال العام الدراسى الحالى.

وأوضح وزير التعليم: "هناك تساؤلات كثيرة طرحتها الأزمة الحالية أبرزها هل نفتح التعليم الجديد للجميع بدون ضوابط، خصوصا إننا شوفنا مجموعة هائلة من أولياء الأمور والطلاب جاى ياخد شهادة بس مش يتعلم، وده بيهدر جزء كبير من ميزانية التعليم فى البلاعة لأننا مش مستفيدين من اللى اتعلموا".

وأضاف شوقى، أن هناك سؤال آخر وهو "التعليم المجانى لمين، للجميع أم لمن يستحق"، موضحا: "اللى بيغش بياخد تعليم مجانى، فهل عايزين تصرفوا فلوسكم كده، ما نديلهم شهادة ونخلص، للأسف السيدات كانوا واقفين طوابير زى طابور العيش علشان يشتروا الأبحاث، كلها أمور تحتاج لمواجهة خصوصا أن فيروس كورونا سلط الضوء عليها".

وأضاف الوزير: "اللى عايز يتعلم هنقدم ليه خدمة تعليمية جيدة، بس اللى مش عايز بلاش يشوشر على المنظومة، لو مش عايز تتعلم أطلع بره الفصل، فيه 70 طالب، لذلك فالموازنة القادمة ستكون موازنة التعليم تروح لمين"، مشيرا إلى أن بعض الطلاب يدفعون للمعلمين أموال مقابل النجاح والحصول على درجات أعمال السنة، قايلا: "لذلك فالسؤال الأهم أين ذهبت أخلاقنا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.