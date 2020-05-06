الكرملين: بوتين سيبحث الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):
أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن السلطات الروسية لم تناقش بعد إمكانية إعادة فتح حدود البلاد أمام الأجانب، بعد إغلاقها بسبب وباء كورونا.
وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على بحث تفاصيل الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب الجائحة" .. مشيرا إلى أن خطة حكومية ذات الصلة تم تقديمها للرئيس.
ولم يستبعد بيسكوف احتمال إضفاء تعديلات على هذه الخطة في ضوء نتائج اجتماع بين الرئيس الروسي وأعضاء الحكومة.
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