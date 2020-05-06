بنجلاديش تبدأ إنتاج عقار "ريمديسفير" لعلاج "كوفيد 19"

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا- (د ب أ):

قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الأدوية، الأربعاء، إن بنجلاديش بدأت عملية إنتاج عقار "ريمديسفير" المضاد للفيروسات، الذي تتم متابعته عن كثب كعلاج فعال محتمل لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقال رئيس شركة "انسبتا" المحدودة للمستحضرات الطبية، بشأن إنتاج العقار الذي طورته شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية في بنجلاديش: "لقد بدأنا العملية بصورة جيدة بمشاركة أكثر من 200 باحث في مختبراتنا".

وأعرب رئيس "انسبتا" عن أمله في أن يكون العقار متاحا في السوق المحلية بحلول نهاية شهر أيار/مايو، حيث سمحت الحكومة لثماني شركات بإنتاجه بعد أن أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفويضا لاستخدام "ريمديسفير" في حالات الطوارئ.

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ويُسمح لبنجلاديش، بصفتها أقل الدول نموا في الأمم المتحدة، بإنتاج أي دواء حاصل على براءة اختراع بدون إذن مسبق، بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

ولم تعرب أي من الشركات الثماني عن رغبتها بتصدير العقار في الوقت الحالي.

وأكدت بنجلاديش التي أعلنت عن أول ثلاث حالات إصابة بالمرض في 8 مارس، ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس في البلاد إلى 11 ألف و719 حالة، و186 حالة وفاة.