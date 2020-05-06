قوات الأمن الهندية تعلن مقتل زعيم " حزب المجاهدين" في كشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (بي بي سي):

قالت قوات الأمن الهندية إنها قتلت أحد أبرز زعماء المجموعات المسلحة النشطة في الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، خلال عملية أمنية.

وشن مئات الجنود الهنود عملية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء بعد تلقي معلومات مخابراتية عن أن رياض نايكو قائد جماعة "حزب المجاهدين" مختبئ في قرية بمنطقة بولواما بجنوب كشمير.

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وتتهم نيودلهي "رياض نايكو" بتولي قيادة الجماعة المعروفة باسم"حزب المجاهدين" خلفا لبرهان واني والذي قتل بدوره على يد قوات الأمن قبل نحو أربع سنوات وترتب على قتله دخول المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الأمني بسبب أحداث عنف واضطرابات واسعة النطاق.

وتصاعد العنف في المنطقة، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية مع تصاعد التوترات بين الجارتين الهند وباكستان على طول الحدود وخطوط التماس في "كشمير" والتي تقسمها لشطرين، هندي وباكستاني.

ويشهد الشطر الهندي من كشمير حركة انفصالية مسلحة منذ العام 1989 تطالب بالاستقلال أو الانضمام لباكستان والتي تنفي دوما الوقوف ورائها.