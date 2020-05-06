بومبيو : نرحب بخطوة ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ترحيبه بخطوة ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ، اليوم الاربعاء.

وكان وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، استدعى سفير ألمانيا لدى بيروت جورج بيرغلن، الثلاثاء،

بعد تصنيف برلين ميليشيات حزب الله "تنظيما إرهابيا" أواخر أبريل الماضي.

وطلب الوزير اللبناني من السفير الألماني إيضاحات بشأن "القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بخصوص حزب الله"، بعد إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد.

وشدد الوزير حتي على "أن حزب الله مكوّن سياسي أساسي في لبنان، ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني، وهو جزء من البرلمان"، حسبما نقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

ورد السفير الألماني على الوزير اللبناني بالقول إن "القرار تم اتخاذه منذ فترة، وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وقد وضع بعض المسؤولين اللبنانيين في صورة تفاصيله".